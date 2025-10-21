HABER

ABB'deki konser soruşturmasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABB'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında eski ABB bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.

DURUŞMANIN GÜN VE SAATİ HENÜZ BELLİ OLMADI

İddianameyi kabul eden mahkemenin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın gün ve saati belli olacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

(AA)

En Çok Aranan Haberler

