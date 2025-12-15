HABER

Ukrayna-ABD arasındaki görüşmelerde "somut ilerleme" sağlandı

Ukrayna heyetinde yer alan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Almanya'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinde somut ilerleme sağlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen görüşmeler, bugün gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. Dün beş saati aşan bir görüşme gerçekleştiren heyetler arasındaki barış müzakereleri, bugün gerçekleştirilen yaklaşık bir buçuk saatlik toplantı ile son buldu.

"SOMUT İLERLEME SAĞLANDI"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz" dedi.
Umerov, "Şu anda sosyal medyada çok fazla gürültü ve isim verilmeden yapılan spekülasyonlar mevcut. Lütfen söylentilere ve provokasyonlara kapılmayın. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in liderlik ettiği ABD heyeti, Ukrayna'nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalışıyor. Ukrayna heyeti, gösterdikleri çabalar için Başkan Trump ve ekibine son derece minnettardır" dedi.

ZELENSKİY'NİN ALMANYA TEMASLARI

Zelenskiy, ABD heyeti ile görüşmelerin ardından Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve sonrasında Almanya Federal Meclisi Başkanı Julia Klöckner ile bir araya gelerek, Almanya'nın Ukrayna'ya desteği ve tazminat kredisine ilişkin konuları ele aldı. Zelenskiy'in bu akşam Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İsveç liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer alacağı toplantıya katılarak, barış görüşmelerine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

15 Aralık 2025
