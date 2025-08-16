HABER

ABB’den 'Mansur Yavaş iddiası'na yalanlama!

Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarını Ankara Büyükşehir Belediyesi yalanlandı. Belediyenin basın bürosundan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur." denildi

Cansu Akalp

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Mansur Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağı iddialarına yanıt geldi.

İddiaların asılsız olduğu belirtilirken, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru

Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır.

Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur.

Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir.

Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
