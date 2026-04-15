ABD basını duyurdu: İran ile geçici ateşkes iki hafta uzatılabilir

ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler olumsuz sonuçlanmıştı. ABD basını, ABD ve İran'ın barış görüşmeleri için daha fazla zaman sağlamak amacıyla ateşkesi iki hafta daha uzatmayı düşündüğünü duyurdu.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasındaki müzakerelerden kalıcı ateşkes çıkmaması dünyayı endişelendirmişti. Ancak ABD basını geçici ateşkesin uzatılabileceğini duyurdu.
ATEŞKES 2 HAFTA UZATILABİLİR

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD ve İran'ın barış görüşmeleri için daha fazla zaman sağlamak amacıyla ateşkesi iki hafta daha uzatmayı düşündüğü belirtildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD yönetiminin, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını henüz "resmi olarak" kabul etmediği, ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi. ABD'li bir yetkili, "ABD, ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi. Bir anlaşmaya varılması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"SONRAKİ AŞAMA İÇİN KARAR VERİLECEK"

İran’ın, başkent Tahran’a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet ile yapılacak görüşmeden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceği duyuruldu.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın, üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, Munir başkanlığında heyet ile görüşmesinden sonra müzakerelerin sonraki aşamaları için karar alacağı belirtildi.

Buna göre İran, Pakistanlı heyet ile görüşme yapıldıktan sonra gerekli incelemeleri tamamlayıp ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verecek. Haberde ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin, İran’ın müzakerelerin sonraki turu için alacağı kararda olumlu bir işaret olacağı belirtilirken, ABD’nin müzakereler öncesi sunulan çerçeveye bağlı kalmasının önemi vurgulandı.

SÜRE 22 NİSAN'DA DOLUYOR

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşmanın süresi 22 Nisan'da doluyor.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin uzatılması için görüşmelerin sürdüğü ve olumlu bir sonuca yaklaşıldığı iddiaları yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri ateşkes
