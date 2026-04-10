ABD basını duyurdu! Trump ile Netanyahu arasında gerginlik: Beyaz Saray sessiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in Lübnan ile ateşkes müzakereleri talep etmesinden önce "gergin" bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Beyaz Saray konuda açıklama yapmazken, Netanyahu'nun ofisi haberi yalanladı.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dün, İsrail'in Lübnan ile ateşkes görüşmeleri talep etmesinden kısa süre önce Trump ve Netanyahu telefonda görüştü.

"TEK TARAFLI ATEŞKES"

Kaynaklar, görüşmenin "gergin" geçtiğine işaret ederken, Netanyahu'nun görüşmenin sonunda eğer Lübnan ile görüşme talep etmezse Trump'ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceğini anladığını aktardı.

Bu görüşmenin, Trump ve Netanyahu arasında Lübnan konusunda yapılan 3. telefon konuşması olduğuna işaret eden kaynaklar, salı günü Trump, İran'da ateşkes ilan etmeden önce başka bir görüşme daha yapıldığını belirtti.

Kaynaklar, salı günkü görüşmede, Netanyahu'nun, Trump'ı Lübnan'ı İran ateşkesinin dışında tutmak için ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

BEYAZ SARAY SESSİZ

CNN'in bu haberi konusunda ulaştığı Netanyahu'nun ofisi ise haberi "yalan haber" olarak nitelendirerek, görüşmeyi "dostane" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan ise CNN'in sorusuna herhangi bir yanıt gelmedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini, ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.

10 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

