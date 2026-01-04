ABD basını yazdı! Trump'tan, Maduro'ya 'Türkiye' teklifi

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tüm dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Karşılıklı yapılan açıklamaların ardından sürecin nereye gideceği merak konusu olurken, ABD dün Venezuela'nın başkenti Caracas'a girdi.

ABD'YE GÖTÜRÜLDÜLER

Yapılan operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yatak odalarında yakalanarak, ABD'ye götürüldü. Dünya gündemine bomba gibi düşen operasyonun detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

MADURO'NUN ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENDİ

New York Times'ın konuyla ilgili olarak aktardığı bir haber ise oldukça dikkat çekici. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump operasyondan önce son bir diplomatik hamle yaptı. Maduro'nun, Venezuela petrolü için ABD'ye erişim teklif ettiği, Washington'un ise Maduro'nun ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi.

MADURO İÇİN 'TÜRKİYE' TEKLİFİ

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bilgide, 23 Aralık'ta gündeme gelen planda Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi öngörülüyordu. Maduro'nun bu teklifi reddettiği belirtilirken, yaşanan gelişmenin ardından 'Maduro'nun ciddi olmadığına kanaat getirildiği' aktarıldı.

Sonrasında ise ABD operasyon düğmesine bastı ve Maduro ile eşini yakalayarak ülkeye getirdi.