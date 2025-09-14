ABD basınından gündem yaratacak iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor... "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli servis araçlarına İsrailli yetkililer tarafından elektronik dinleme cihazları yerleştirildiği iddia edildi. Trump'ın Netanyahu'nun öfkesi yüzünden bu duruma sessiz kaldığı belirtildi.

"TRUMP, NETANYAHU'NUN GAZABINDAN KORKUYORDU"

ABD merkezli bir haber sitesinin haberine göre, Trump döneminde gizli servis ekipleri iki ayrı olayda İsrail hükümetine bağlı görevlilerin Trump'ın acil durum araçlarına elektronik cihaz yerleştirdiğini tespit etti. Trump'a yakın bir kaynağa göre, Trump bu duruma rağmen Netanyahu'nun tepkisinden çekindiği için sessiz kaldı. Bahsi geçen kaynağın, "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyordu" dediği belirtildi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI! MÜTTEFİKLİK KAVRAMINI ZEDELEDİ

Aktarılanlara göre bu elektronik cihaz yerleştirme olayları, ABD–İsrail ilişkilerinde kriz yaratabilecek nitelikte. Uzmanlar, Washington'da tartışmaların başladığını ve "müttefiklik" kavramının zedelendiğini iddia ediyor.

ELEKTRONİK İZLEME VE VERİ TOPLAMA YAPABİLİYORLAR

ABD'deki bazı yorumcular, söz konusu iddiaların Trump'a karşı siyasi bir strateji olarak kullanılabileceğini öne sürüyor. Gizli servis kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Trump'ın araçlarına yerleştirilen cihazlar elektronik izleme ve veri toplama kapasitesine sahipti. Bazı medya organları, Trump'ın sessiz kalmasının arkasında İsrail ile olan diplomatik hassasiyetlerin yattığını öne sürüyor. Bu iddia, iki ülke arasındaki ilişkilerde potansiyel bir gerilimi gündeme taşıyor.

İDDİALAR RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI

Trump'a yakın kaynaklar, iddiaların özellikle Netanyahu'nun politik tepkilerini önceden hesaplayarak Trump'ın bu konuda sessiz kalmasına neden olduğunu iddia ediyor. Ancak İsrail hükümeti veya ABD yetkilileri, henüz bu iddiaları resmi olarak doğrulanmış değil.