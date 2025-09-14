HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD basınından gündem yaratacak iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor... "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyor"

ABD'de gündem olan iddia tüm dünya kamuoyuna yansıdı. ABD basınında yer alan habere göre İsrailli yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık araçlarına elektronik dinleme cihazları yerleştirildiği tespit edildi. Konuyla ilgili olarak her iki ülkeden de açıklama gelmedi. Uzmanlar bu iddiaların doğru olması durumunda iki ülke arasında kriz çıkabileceğini söylüyor. Öte yandan Trump'a yakın bir kaynağın, "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyordu" dediği belirtildi.

ABD basınından gündem yaratacak iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor... "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyor"
Melih Kadir Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli servis araçlarına İsrailli yetkililer tarafından elektronik dinleme cihazları yerleştirildiği iddia edildi. Trump'ın Netanyahu'nun öfkesi yüzünden bu duruma sessiz kaldığı belirtildi.

ABD basınından gündem yaratacak iddia! İsrail, Trump ı dinliyor... "Trump, Netanyahu nun gazabından korkuyor" 1

"TRUMP, NETANYAHU'NUN GAZABINDAN KORKUYORDU"

ABD merkezli bir haber sitesinin haberine göre, Trump döneminde gizli servis ekipleri iki ayrı olayda İsrail hükümetine bağlı görevlilerin Trump'ın acil durum araçlarına elektronik cihaz yerleştirdiğini tespit etti. Trump'a yakın bir kaynağa göre, Trump bu duruma rağmen Netanyahu'nun tepkisinden çekindiği için sessiz kaldı. Bahsi geçen kaynağın, "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyordu" dediği belirtildi.

ABD basınından gündem yaratacak iddia! İsrail, Trump ı dinliyor... "Trump, Netanyahu nun gazabından korkuyor" 2

TARTIŞMALAR BAŞLADI! MÜTTEFİKLİK KAVRAMINI ZEDELEDİ

Aktarılanlara göre bu elektronik cihaz yerleştirme olayları, ABD–İsrail ilişkilerinde kriz yaratabilecek nitelikte. Uzmanlar, Washington'da tartışmaların başladığını ve "müttefiklik" kavramının zedelendiğini iddia ediyor.

ELEKTRONİK İZLEME VE VERİ TOPLAMA YAPABİLİYORLAR

ABD'deki bazı yorumcular, söz konusu iddiaların Trump'a karşı siyasi bir strateji olarak kullanılabileceğini öne sürüyor. Gizli servis kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Trump'ın araçlarına yerleştirilen cihazlar elektronik izleme ve veri toplama kapasitesine sahipti. Bazı medya organları, Trump'ın sessiz kalmasının arkasında İsrail ile olan diplomatik hassasiyetlerin yattığını öne sürüyor. Bu iddia, iki ülke arasındaki ilişkilerde potansiyel bir gerilimi gündeme taşıyor.

İDDİALAR RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI

Trump'a yakın kaynaklar, iddiaların özellikle Netanyahu'nun politik tepkilerini önceden hesaplayarak Trump'ın bu konuda sessiz kalmasına neden olduğunu iddia ediyor. Ancak İsrail hükümeti veya ABD yetkilileri, henüz bu iddiaları resmi olarak doğrulanmış değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk ettiOğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk etti
Sivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varSivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump abd netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.