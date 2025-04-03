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ABD Başkan Yardımcısı açıkladı! Musk'ın görevden ayrıldıktan sonra Trump'ın yakın çevresinde olacak

03.04.2025 20:41
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Ünlü milyarder Elon Musk ABD'de görevinden ayrılıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Musk 130 günlük geçici görev süresi sona erdikten sonra Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdürecek" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı açıkladı! Musk'ın görevden ayrıldıktan sonra Trump'ın yakın çevresinde olacak

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Elon Musk'ın 130 günlük geçici görev süresi sona erdikten sonra Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdüreceğini söyledi.

Fox News'teki "Fox & Friends" programına konuk olan Vance, Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Vance, "özel hükümet çalışanı" olarak yasal olarak 130 gün geçici statüde çalışma hakkı olan Musk'ın, haziran başında sona erecek görevinin ardından Trump'ın "dostu ve danışmanı" olmayı sürdüreceğini söyledi.

"ELON'IN İŞİ BİTMEYE YAKIN BİLE DEĞİL"

Musk'ın DOGE'de yapması gereken işlerin henüz bitmediğini ifade eden Vance, "Elon'ın işi bitmeye yakın bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, DOGE'de Musk'ın şimdiye kadar çok sayıda güzel iş başardığını belirterek, "Yapacak çok işimiz var. Altı ay yeterli bir süre değil, uzun ve azimli bir çalışma gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında görevinden ayrılmasının muhtemel olduğu iddia edilmişti.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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abd trump
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