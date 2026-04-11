ABD Başkan Yardımcısı Vance, İranlı heyetle yüz yüze görüştü

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Görüşmenin formatına ilişkin belirsizlikler sürerken Pakistanlı kaynaklar, ABD’li ve İranlı heyetlerin ilk kez yüz yüze görüştüğünü öne sürdü. Daha önce Pakistan tarafından temsilcilerin aracılığıyla taraflar arasında dolaylı görüşmelerin gerçekleştirileceğinin iddia edilmesinin ardından Beyaz Saray, yüz yüze görüşme iddiaları doğruladı.

ABD'Lİ BAKAN VANCE İRANLI HEYETLE GÖRÜŞTÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer ABD’li yetkililerin İslamabad’daki temaslar kapsamında İranlı heyet ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti. Söz konusu yüz yüze temaslarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner’in de yer aldığı kaydedildi.

"TEMASLAR HEYETLER DÜZEYİNDE SÜRECEK"

Görüşmenin gidişatına ilişkin değerlendirmede bulunan yerel kaynaklar, temasların bir gün sürmesinin beklendiğini aktardı. Kaynaklar, üst düzey görüşmelerin ardından heyet düzeyindeki temasların süreceği ve bu kapsamda tarafların öne sürdüğü şartların kesinleştirileceği değerlendirmesinde bulundu.

İslamabad’da yürütülen müzakerelere İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile bazı milletvekillerinin katıldığı biliniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır