ABD Başkan Yardımcısı Vance: "İranlılarla makul bir anlaşmaya varmak için diplomatik görüşmeler yapıyoruz"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "İranlılarla makul bir anlaşmaya varmak için bir tur daha diplomatik görüşmeler yapıyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: "İranlılarla makul bir anlaşmaya varmak için diplomatik görüşmeler yapıyoruz"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Vance, Başkan Donald Trump’ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net olduğunu belirterek, Trump'ın bu hedefe diplomatik yollarla ulaşmak istediğini, ancak elinde başka araçlar da olduğunu kaydetti.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNDE 'DİPLOMASİ' VURGUSU

ABD ve İran arasında yarın İsviçre’nin Cenevre kentinde 3’üncü turu yapılacak olan müzakereye değinen Vance, İranlıların yarın yapılacak olan müzakerelerde Trump'ın dediklerini ciddiye almasını umduğunu söyledi. Vance, "İranlılarla makul bir anlaşmaya varmak için bir tur daha diplomatik görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

