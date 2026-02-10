ABD Başkan Yardımcısı Vance, sözde "Ermeni soykırımı" paylaşımını sildi

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, bugün Ermenistan'daki temasları çerçevesinde başkent Erivan'da Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI' PAYLAŞIMI

Vance, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, 1915 olaylarına ilişkin olarak Ermenistan hükümetinin siyasi terminolojisine başvurarak, sözde "Ermeni soykırımı" ifadesini kullandı. Başkan Yardımcısı Vance, kısa bir süre sonra söz konusu paylaşımı silerek yerine Basın Sözcüsü Taylor Van Kirk'in ziyarete ilişkin olarak paylaştığı, içinde "soykırım" ifadesine yer verilmeyen bir gönderiyi yeniden paylaştı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Vance, Ermenistan'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının Erivan'daki anıtı neden ziyaret ettiğine ilişkin sorusuna, "Yarın da Azerbaycan'daki bazı önemli yerleri ziyaret edeceğiz. Ermenilerle görüştüğümüzde buranın çok önemli bir yer olduğunu söylediler. Ermenistan'ı ziyaret eden ilk Başkan Yardımcısıyım ve onlar da bizden burayı ziyaret etmemizi talep ettiler" şeklinde cevap verdi.

Vance ve eşi, Ermenistan'daki temaslarının ardından Azerbaycan'a geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır