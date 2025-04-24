ABD Başkanı Donald Trump eleştiri oklarını Putin'e yöneltti: "Vladimir, dur!"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece yarısı füze ve insansız hava araçlarıyla vurmasının ardından eleştiri oklarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelterek "Vladimir, DUR!" yazdığı bir paylaşım yaptı.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değil ve zamanlaması çok kötü. Haftada 5000 asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!"

Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik barış görüşmelerini engellediğini söyledikten bir gün sonra bu paylaşımı yaptı.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada ise, Rusya'nın üzerinde çok fazla baskı oluşturduklarını ifade ederken, Kırım'ın geri alınmasının çok zor olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesinin barış müzakereleri için verilmiş bir taviz olduğunu belirtti.