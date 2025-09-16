HABER

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Azerbaycan ve Ermenistan'a yönelik paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın çözülmesine yardımcı olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'daki fotoğrafına yer verdi.

Aliyev ve Paşinyan ile dostluk kurmaktan memnun olduğunu kaydeden Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın çözülmesine yardımcı olmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca bu dostluğun yalnızca kendisi için değil, ABD için de "kalıcı" olacağının altını çizdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan 8 Ağustos'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

