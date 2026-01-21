HABER

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Dünya ABD ile İran arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Krizde söylemler en yüksek seviyeye ulaştı. Trump kendisine bir suikast girişimi olursa İran'ın haritadan silinmesi talimatı verdi. İran ise Hamaney'e olası bir saldırı sonrasında cihat fetvası vereceğini duyurdu. İşte iki ülkeden peş peşe gelen tarihi açıklamalar...

Ufuk Dağ

Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." dedi.

"BİR ŞEY OLURSA YER YÜZÜNDEN SİLECEKLER"

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları haritadan silecekler." şeklinde konuştu. Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçladı.

TRUMP'IN İRAN 'KARARLILIĞI' DEVAM EDİYOR

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde ise ABD'nin, İran'a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca "kararlı" kelimesini kullandığını aktardı.

Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

SEVKİYAT ARTACAK

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.

Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

İRAN'DAN CİHAT TEHDİDİ

İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı herhangi bir saldırının cihat ilanı olarak değerlendirileceğini ifade etti.

İran ile ABD arasında devam eden gerilim, İran genelinde protestolara yönelik sert müdahalelerin ardından artarken, ABD Başkanı Donald Trump Washington'un buna karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.

"İSLAM DÜNYASINA KARŞI SAVAŞ İLANI ANLAMINA GELİR"

Meclisin ulusal güvenlik komisyonu açıklamasında, “Hamaney’e yapılacak herhangi bir saldırı, tüm İslam dünyasına karşı savaş ilanı anlamına gelir. İslam alimleri tarafından cihat fetvasının verilmesi ve İslam’ın askerlerinin dünyanın her yerinde vereceği karşılık beklenir” ifadelerine yer verildi.

