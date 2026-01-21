HABER

Kartalkaya'daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

Türkiye, 21 Ocak 2025 sabahına Bolu Kartalkaya'dan gelen yürek yakan bir haberle uyandı. Grand Kartal Otel’de saat 03.17’de başlayan yangın, uzun saatler boyunca kontrol altına alınamadı ve geride büyük bir acı bıraktı. Aralarında 34 çocuğun da bulunduğu 78 kişi, sömestr tatili için geldikleri otelde hayatını kaybetti. Facianın 1. yılında, kayıpların yaşandığı noktada düzenlenen anma törenlerinde gözyaşları sel olurken, yaşananların izleri hâlâ tazeliğini koruyor.

Kartalkaya'daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişi için anma programı düzenlendi. Aileler ve vatandaşlar, yangının meydana geldiği saat 03.17'de otelin önünde bir araya geldi.

KARANFİLLER BIRAKILDI, MUMLAR YAKILDI

Otelin önündeki alana hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının konulmasının ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı, dilek balonları gökyüzüne uçuruldu.

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 1

Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri ve "melek figürleri", lazerle otelin ön cephesine yansıtıldı.

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 2

Bazı ailelerin gözyaşı döktüğü ve sarılarak birbirlerini teselli ettiği görüldü.

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 3

"ACILARIMIZ HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEDİ"

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere, tam bir yıl önce, bunun gibi zifiri karanlık bir gecede 78 canlarını kaybettiklerini söyledi.

Çok basit şekilde çıkan ve kendi kendine sönümlenebilecek bir yangının, organize kötülükler, hatalar, kusurlar, kasıtlarla faciaya, insan kaybı açısından dünyada 6'ncı büyük otel yangınına dönüştüğünü belirten Gençbay, "Maalesef bu topluma yakışmayan bir fotoğraftı. Biz 1 yıl önce bu fotoğrafla karşılaştık ve evlatlarımızı, canlarımızı kaybettik." dedi.

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 4

"ZAMAN KÜLLENDİRMEDİ, DAHA DA ARTIRDI

Gençbay, aradan geçen sürede acılarının katlanarak büyüdüğünü anlatarak, "Acılarımız hiçbir zaman eksilmedi. Zaman küllendirmedi, daha da artırdı ama bu sürede tutunduğumuz tek şey vardı. Bu organize kötülüğe karışan kişilerin hak ettikleri cezaları almaları açısından adalete tutunmak istiyorduk. Adaletten medet umuyorduk. Çok şükür ki bunun da karşılığını en azından ilk etapta mahkeme aşamasında görmüş olduk." diye konuştu.

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 5

Bir yıla yakın süren yargılama sonucunda Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin toplum vicdanında da yerini bulan ve emsal olabilecek karara imza attığını ifade eden Gençbay, şöyle devam etti:

"Bu tür organize kötülüklerin bir daha yaşanmaması, toplumları içten içe kemiren cezasızlık algısının bu toplumun gündeminden sökülüp atılması, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısının sökülüp atılması için emsal olabilecek karara imza attılar. Bu karar toplumda karşılığını da buldu çünkü artık anneler karşılaştıkları kötülükler karşısında 'Kartalkaya adaletini' ister duruma geldiler. Acılı annelerin, acılı insanların, adaletin tecellisini mahşerde, mahkeme-i kübra'da değil, artık bu dünyada da bu adalet sistemimizden de alabileceklerine inançları geri geldi."

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 6

"DÜŞÜNMEDİĞİMİZ, DUA ETMEDİĞİMİZ, ANMADIĞIMIZ HİÇBİR AN OLMADI"

Yiğit Gençbay'ın teyzesi Sibel Özdemir de söyleyecek çok sözlerinin olduğunu belirterek, "Biz öldük, dünyada kaldık. 365 gün, düşünmediğimiz, dua etmediğimiz, anmadığımız hiçbir an olmadı. Çok üzgünüz. Allah'ım sabırlar versin." ifadesini kullandı.

Yangından kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitiren yeğeni Gençbay ile arkadaşı Alp Mercan ve hayatını kaybeden 34 çocuğun teyzesi olduğunu aktaran Özdemir, "Biz artık yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Sevdiklerimiz ve geride kalanlar için tek isteğimiz adaletin yerini bulması." şeklinde konuştu.

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 7

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli ise artık her şeyini kaybetmiş birisi olduğunu söyledi.

Bütün hayallerinin ve umutlarının ellerinden alındığını dile getiren Akişli, şunları kaydetti:

"Biz 1 yılda sadece nefes aldık ama canlarımızın da hakkının, adaletin peşini bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. 2 ay önce Bolu'daydık. Dava sürecinde mahkeme salonundaydık. 2 gün önce ailemin mezarındaydım. Mezarları kendi ellerimle yaptım. Bugün de buradayım. Yarın nerede olacağımız belli değil ama canlarımızın nerede ne zaman ne şartlarda hak hukuk adalet arayışı varsa orada olacağız."

Kartalkaya daki facianın üzerinden 1 yıl geçti! 03.17 de hayat durdu, gözyaşları sel oldu 8

Ailelere destek için İstanbul'dan gelen Can Kaya, Tolstoy'un "Acı duyabiliyorsan canlısın ama başkasının acısını duyabiliyorsan insansın." sözünü anımsatarak, kendisinin de başkalarının acılarını paylaşmak için buraya geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
