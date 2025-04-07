ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çarpıcı sözler! "Ben onu severim, o da beni sever"

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ile kişisel bir dostlukları olduğunu belirten Trump, “Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever.” ifadelerini kullandı.

"BİR ÇOK ŞEY YAŞADIK BİRLİKTE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

Trump, görev süresi boyunca Erdoğan’la birçok şey yaşadıklarını vurgulayarak, “Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Birçok şey yaşadık birlikte.” dedi.

Trump ayrıca, “Bibi, eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözebileceğime inanıyorum. Umarım sorun olmaz.” şeklinde konuştu.

"SURİYE'Yİ DE ALDIN DEDİM 'YOK YOK' DEDİ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de cevap veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca Erdoğan’la arasında geçen bir diyaloğu şu sözlerle aktardı:

“Erdoğan’a dedim ki: Tebrikler. 2000 yıldır kimsenin başaramadığı şeyi başardın. Suriye’yi aldın dedim. O da ‘Yok, yok’ dedi.”

"ERDOĞAN'I SEVİYORUM, HİÇBİR SORUNUMUZ OLMADI"

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." diye konuştu. “Benim büyük bir dostum var, adı Erdoğan. Ben onu severim, o da beni sever.” ifadelerini kullandı.

(AA)