ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland hamlesi geldi. Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'nın 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10'luk gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağını duyurdu.

HAZİRAN'DA YÜZDE 25'E ÇIKACAK

Trump, gümrük vergilerinin 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkacağını ifade etti.

"GÜMRÜK VERGİLERİ ARTACAK"

Ayrıca Trump, Grönland'ın ABD tarafından satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar gümrük vergilerinin artacağını açıkladı.

DESTEK İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında da Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamış ve bu konuda müttefik ülkelerden destek beklediğini dile getirmişti.