HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Danimarka başta olmak üzere 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, gümrük vergilerinin 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkacağını ifade etti. Ayrıca Trump, Grönland'ın ABD tarafından satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar gümrük vergilerinin artacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı
Recep Demircan

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland hamlesi geldi. Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'nın 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10'luk gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump tan Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı 1

HAZİRAN'DA YÜZDE 25'E ÇIKACAK

Trump, gümrük vergilerinin 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkacağını ifade etti.

"GÜMRÜK VERGİLERİ ARTACAK"

Ayrıca Trump, Grönland'ın ABD tarafından satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanana kadar gümrük vergilerinin artacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump tan Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı 2

DESTEK İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında da Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamış ve bu konuda müttefik ülkelerden destek beklediğini dile getirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandıErzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
Adana’daki cinayetin şüphelileri Edirne’de yakalandıAdana’daki cinayetin şüphelileri Edirne’de yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.