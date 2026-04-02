ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını duyurdu. Trump'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında "dosyalarını ele alış biçiminden rahatsız olduğu" ve bu nedenle Bondi'yi görevden aldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bondi'nin görevden alındığını duyurdu.

"Pam Bondi, geçtiğimiz yıl boyunca Adalet Bakanı olarak sadakatle hizmet etmiş, harika bir Amerikalı vatansever ve vefalı bir dosttu." ifadesini kullanan Trump, Adalet Bakanı'nın görev sürecinden övgüyle bahsetti. Trump, "Pam, cinayet oranlarının 1900 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği, ülkemiz genelindeki suçla mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı operasyonları denetleme hususunda olağanüstü bir iş çıkarmıştır. Pam'i çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Bondi'nin yakında duyurulacak olan, özel sektördeki "son derece gerekli ve önemli" yeni bir göreve geçiş yapacağını belirten Trump, bu süreçte Blanche'in, Adalet Bakan Vekili olarak görevi devralacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan ABD medyasında söz konusu gelişmeyle ilgili haberlerde, Trump'ın, Bondi'nin reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarıyla ilgili tutumundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığı" yorumlarına yer verildi.

EPSTEIN DOSYALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

The New York Times'ın haberine göre, konuşmalara aşina kaynaklar, Trump'ın Bondi'nin "Adalet Bakanlığındaki liderlik tarzından ve Epstein dosyalarını ele alış biçiminden giderek daha fazla rahatsız olduğunu" ve bu sebeple son günlerde Bondi'yi görevden almayı gündeme getirdiğini öne sürdü.

Trump'ın Bondi'nin yerine Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin'i getirme fikrini değerlendirdiğini ileri süren kaynaklar, Başkan'ın henüz bir karar vermediğini aktardı.

Kaynaklar, Trump'ın Bondi hakkındaki en büyük şikayetlerinden birinin Bakan'ın Epstein dosyalarını ele alış biçimi olduğunu, Başkan'ın ayrıca Bondi'nin iletişim becerilerindeki eksiklikler ve Adalet Bakanlığının "Trump'ın düşmanlarının peşine düşme konusunda yeterince agresif olmaması" sebebiyle öfkelendiğini iddia etti.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aileye yeni model geliyor! İşte muhtemel özellikleriAileye yeni model geliyor! İşte muhtemel özellikleri
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldıSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldı

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

