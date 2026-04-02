ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bondi'nin görevden alındığını duyurdu.

"PAM'İ ÇOK SEVİYORUZ"

"Pam Bondi, geçtiğimiz yıl boyunca Adalet Bakanı olarak sadakatle hizmet etmiş, harika bir Amerikalı vatansever ve vefalı bir dosttu." ifadesini kullanan Trump, Adalet Bakanı'nın görev sürecinden övgüyle bahsetti. Trump, "Pam, cinayet oranlarının 1900 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği, ülkemiz genelindeki suçla mücadele kapsamında yürütülen kapsamlı operasyonları denetleme hususunda olağanüstü bir iş çıkarmıştır. Pam'i çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Bondi'nin yakında duyurulacak olan, özel sektördeki "son derece gerekli ve önemli" yeni bir göreve geçiş yapacağını belirten Trump, bu süreçte Blanche'in, Adalet Bakan Vekili olarak görevi devralacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan ABD medyasında söz konusu gelişmeyle ilgili haberlerde, Trump'ın, Bondi'nin reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarıyla ilgili tutumundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığı" yorumlarına yer verildi.

EPSTEIN DOSYALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

The New York Times'ın haberine göre, konuşmalara aşina kaynaklar, Trump'ın Bondi'nin "Adalet Bakanlığındaki liderlik tarzından ve Epstein dosyalarını ele alış biçiminden giderek daha fazla rahatsız olduğunu" ve bu sebeple son günlerde Bondi'yi görevden almayı gündeme getirdiğini öne sürdü.

Trump'ın Bondi'nin yerine Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin'i getirme fikrini değerlendirdiğini ileri süren kaynaklar, Başkan'ın henüz bir karar vermediğini aktardı.

Kaynaklar, Trump'ın Bondi hakkındaki en büyük şikayetlerinden birinin Bakan'ın Epstein dosyalarını ele alış biçimi olduğunu, Başkan'ın ayrıca Bondi'nin iletişim becerilerindeki eksiklikler ve Adalet Bakanlığının "Trump'ın düşmanlarının peşine düşme konusunda yeterince agresif olmaması" sebebiyle öfkelendiğini iddia etti.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır