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ABD Başkanı Trump Ankara'ya geliyor! 'NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak'

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinin 'ittifak tarihinin en önemli toplantısı' olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump Ankara'ya geliyor! 'NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak'
Doğukan Akbayır

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Trump, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'deki zirve, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.

ABD Başkanı Trump Ankara ya geliyor! NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak 1

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara abd trump
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