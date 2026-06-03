ABD Başkanı Trump Ankara'ya geliyor! 'NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak'
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinin 'ittifak tarihinin en önemli toplantısı' olacağını belirtti.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum