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Dışişleri'nden 'Montrö' açıklaması! "Aynı kararlılıkla sürdürülecek"

Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. Yıl Dönümü vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Sözleşmenin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığının altını çizen Bakanlık, aynı kararlılığın devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri'nden 'Montrö' açıklaması! "Aynı kararlılıkla sürdürülecek"
Doğukan Akbayır

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. Yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

"AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlığın açıklamasında, 20 Temmuz 1936'da imzalanan ve ülkenin iç suları olan Türk boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığı ifade edildi.

Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan sözleşmenin, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu ve değerini kanıtladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi
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