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ABD Başkanı Trump: 'Çinle savaşa girmek istemiyoruz'

21.03.2025 20:22
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ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile küresel rekabet konusunda, "Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz, ancak size şunu söyleyebilirim ki eğer girersek, bununla başa çıkmak için çok iyi bir donanıma sahibiz." dedi. Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'yi üretmeye başlayacaklarını da açıkladı.

ABD Başkanı Trump: 'Çinle savaşa girmek istemiyoruz'

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparken ABD-Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trump, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin kıdemli danışmanı Elon Musk'a "Çin ile potansiyel savaş planlarının" gösterildiği yönündeki habere yanıt verdi.

"ÇİN İLE POTANSİYEL BİR SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Trump, "Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz, ancak size şunu söyleyebilirim ki eğer girersek, bununla başa çıkmak için çok iyi bir donanıma sahibiz. Ancak bunu kimseye göstermek istemiyoruz. Bize bu kadar çok yardım eden bir iş adamına bu planları kesinlikle göstermezsiniz." ifadesini kullandı.

Musk'ın Pentagon'a yaptığı ziyarette Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) Savunma Bakanlığının küçültülmesine ilişkin bazı konularda görüşmeler yaptığını söyleyen Trump, NYT'nin haberindeki Çin ile ilgili bölümlerin "uydurma" ve "yalan haber" olduğunu savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de konuşacağını dile getiren ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulayacakları gümrük vergileri konusunda görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

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"YAKINDA TAM BİR ATEŞKES OLACAK"

Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin de çok ümitli olduğunu ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "İnanıyorum ki yakın zamanda birçok alanda ateşkes anlaşması yapacağız. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Yakında tam bir ateşkes olacak ve ardından da bir anlaşma imzalayacağız. Müzakere edilen anlaşmalar, toprakların paylaşımı ile ilgili konuları da kapsayacak." dedi.

"ABD OLMADAN NATO'NUN ÖNEMİ YOK"

Diğer yandan Trump, kendisi başkan olana kadar NATO'nun iyi durumda olmadığını savunarak, kendi döneminde üye ülkelerin ödemelerinin arttığını ve bunun ittifak için iyi olduğunu söyledi.

Trump, "NATO şu anda sağlam ve güçlü durumda ama bize adil davranmak zorundalar. Çünkü biz olmadan NATO'nun bir önemi yok." diye konuştu.

TRUMP 6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI F-47'YE GEÇECEKLERİNİ AÇIKLADI!

Öte yandan Trump, ABD'nin F-47 üretmeye başladığını duyurdu. Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti." dedi.

Uçağı Boeing firmasının üreteceğini söyleyen Trump, "F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak." diye konuştu.

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını belirten Trump, "Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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