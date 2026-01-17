HABER

ABD Başkanı Trump duyurdu! JPMorgan Chase'e dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e 2 hafta içinde dava açacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump duyurdu! JPMorgan Chase'e dava açacak

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Wall Street Journal'ın, JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a ABD Merkez Bankası başkanlığı teklif ettiğine dair haberini yalanladı.

"2 HAFTA İÇİNDE DAVA AÇACAĞIM"

ABD Başkanı, "Bu ifade tamamen gerçek dışıdır, böyle bir teklif hiç olmamıştır ve aslında 6 Ocak protestolarından sonra benim için yanlış ve uygunsuz bir şekilde banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase'e önümüzdeki 2 hafta içinde dava açacağım." ifadesini kullandı.

Trump, protestoların "doğru" olduğunun ortaya çıktığını ve 2020 seçimlerinin "hileli" olduğunu savundu.

The Wall Street Journal'ın neden kendisini arayıp teklifin yapılıp yapılmadığını öğrenmediğini soran Trump, şunları kaydetti:

"Onlara hemen hayır derdim ve konu kapanırdı. Ayrıca Jamie Dimon'a Hazine Bakanlığı görevini de teklif ettiğim izlenimi yaratıldı, oysa bu, kendisinin çok ilgisini çekecek bir görev olurdu. Ancak sorun şu ki (Hazine Bakanı) Scott Bessent bu görevi mükemmel bir şekilde yürütüyor, tam bir süperstar. Neden bu görevi Jamie'ye vereyim ki? Böyle bir teklif yapılmadı, hatta düşünülmedi bile."

