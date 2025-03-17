HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Trump: "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız"

ABD Başkanı Trump: "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
17.03.2025 18:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'de İran destekli Husilerle ilgili sert açıklamalar yaptı. Husilere misliyle karşılık vereceklerini belirten Trump, "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız sonuçları korkunç olacak" dedi.

ABD Başkanı Trump: "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız"

Orta Doğu'da İran destekli Husilerle ABD arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın talimatıyla bölgedeki ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinden Husilere saldırı düzenlenmişti.

AW413328_01

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti. Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.

AW413328_02

TRUMP İRAN'A SESLENDİ

Bölgedeki gelişmelerin ardından Trump İran'ı da tehdit eden yeni bir açıklama yaptı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" dedi.

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran’ın hala Husileri kontrol ettiğini vurguladı. İran’ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını aktaran Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.

Sabiha Gökçen'de sistem arızası! Kuyruk oluştuSabiha Gökçen'de sistem arızası! Kuyruk oluştu
Son Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Miras kalan mücevherlerin değeri...Son Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Miras kalan mücevherlerin değeri...
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Husiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklıklar o tarihten sonra 30 derece birden düşecek...

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklıklar o tarihten sonra 30 derece birden düşecek...

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.