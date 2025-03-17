ABD Başkanı Trump: "Husilerden gelecek her türlü saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağız"

Orta Doğu'da İran destekli Husilerle ABD arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın talimatıyla bölgedeki ABD uçak gemileri ve savaş gemilerinden Husilere saldırı düzenlenmişti.

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti. Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.

TRUMP İRAN'A SESLENDİ

Bölgedeki gelişmelerin ardından Trump İran'ı da tehdit eden yeni bir açıklama yaptı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" dedi.

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran’ın hala Husileri kontrol ettiğini vurguladı. İran’ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını aktaran Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.