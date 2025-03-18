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ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 2,5 saatlik görüşme! Ateşkes sürecini konuştular

18.03.2025 20:08
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı. Görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdi" denildi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 2,5 saatlik görüşme! Ateşkes sürecini konuştular

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu. Kremlin'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Rusya ve ABD devlet başkanları, Ukrayna ihtilafını çözme çabalarını sürdürme niyetlerini teyit etti. Putin, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdi" denildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Donald Trump
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