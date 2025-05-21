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ABD Başkanı Trump'ın "Altın Kubbe" füze kalkanı planına Çin'den tepki: "Uzayda silahlanma yarışını tetikleyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma mimarisini inşa edeceklerini duyurdu. Trump'ın 3 yılda bitireceğini açıkladığı ve 175 milyar dolarlık füze savunma sistemi projesine Çin'den tepki geldi. Çin, projenin uzayda silahlanma yarışını tetikleyeceği, uzayı askerileştireceği, barışçıl kullanım ilkesine aykırı bir yönelime sebep olacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın "Altın Kubbe" füze kalkanı planına Çin'den tepki: "Uzayda silahlanma yarışını tetikleyecek"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıtta, projeye dair görüşlerini dile getirdi.

ABD'nin "Altın Kubbe" ile küresel, çok katmanlı, çok boyutlu ve sınır gözetmeyen bir füze savunma sistemi yaratmayı amaçladığına dikkati çeken Mao, yörüngede kurulması planlanan tespit ve takip sistemleri dahil ülkenin muharebe kabiliyetini atmosferin dışına taşımayı hedeflediğini belirtti.

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"KÜRESEL STRATEJİK DENGEYİ TEHDİT EDECEKTİR"

Mao, projenin saldırgan bir karakterinin olduğunu ve Dış Uzay Sözleşmesi'nin barışçı kullanım ilkesiyle çeliştiğini vurguladı.

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Projenin uzayı savaş alanına dönüştürme ve uzayda silahlanma yarışını başlatma riskini artırdığını, ayrıca uluslararası güvenlik ve silah kontrolü sistemlerini zayıflatacağını belirten Mao, "Bu, ABD'nin kendi güvenliğini her şeyin üstünde tuttuğu bir başka 'Önce Amerika' projesinden ibarettir. Herkes için tam güvenlik ilkesini ihlal etmenin yanı sıra, küresel stratejik dengeyi ve istikrarı da tehdit edecektir." dedi.

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Mao, Çin'in projeden kaygı duyduğunu vurgulayarak, ABD tarafına, küresel füze savunma sistemleri geliştirme ve konuşlandırmaya son verme, büyük ülkeler arasında stratejik güveni güçlendirme ve küresel stratejik istikrarı koruma çağrısında bulundu.

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Uzayda silahlanma yarışını tetikler, karşıyım.
Bu tür projeler uluslararası güvenliği tehdit eder.
Çin'in tepkileri abartılı
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TRUMP'IN ALTIN KUBBE PLANI

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu dün yapmıştı.

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Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, proje için ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetmişti. (AA)

21 Mayıs 2025
21 Mayıs 2025

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Çin Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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