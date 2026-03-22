ABD Başkanı Trump'ın 'Hürmüz Boğazı' tehditine İran'dan jet yanıt! 'Tamamen kapatılacak'

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünya ticaretinin çok önemli bir kısmının üzerinden sağlandığı Hürmüz Boğazı'yla ilgili de gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump'ın dün İran'a Hürmüz Boğazı tehditi sonrası İran'dan jet yanıt geldi. İşte tüm detaylar!

TRUMP İRAN'I VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN: 'HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KAPATILACAK'

İran Devrim Muhafızları, Trump'ın İran'ın enerji tesislerini hedef alma tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılacağını açıkladı.