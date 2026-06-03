ABD Başkanı Trump İran açıklaması: "Anlaşmayı imzalamaya yakın" dedi tarih verdi

Şubat ayında başlayan ABD-İran savaşında barışa yönelik kritik açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmayı imzalmaya çok yakın olduğunu belirterek anlaşma koşullarının detaylarını verdi.

TRUMP: "İRAN ANLAŞMAYI İMZALAMAYA YAKIN"

Trump, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği ve satın almayacağı, zenginleştirilmiş uranyumu da ABD'ye teslim edeceğini söyledi. Trump, şu ifadeleri kullandı;

"NÜKLEER SİLAH EDİNMEYECEK, SATIN ALMAYACAKLAR"

"İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı. İran ile müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir. İran anlaşma belgelerini imzalamaya yakın.

"URANYUMU İRAN'A GİDİP ALACAĞIZ"

İran'ın uranyumunu yakında alacağız. Zenginleştirilmiş uranyumu gidip İran'dan alacağız.