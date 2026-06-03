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ABD Başkanı Trump İran açıklaması: "Anlaşmayı imzalamaya yakın" dedi tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın gözünü çevirdiği ABD-İran barışıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaşmayı onayladığını dile getirirken İran'ın anlaşma metnini imzalamaya yakın olduğunu ve anlaşmanın bu hafta sonu gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump İran açıklaması: "Anlaşmayı imzalamaya yakın" dedi tarih verdi
Mustafa Fidan

Şubat ayında başlayan ABD-İran savaşında barışa yönelik kritik açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmayı imzalmaya çok yakın olduğunu belirterek anlaşma koşullarının detaylarını verdi.

ABD Başkanı Trump İran açıklaması: "Anlaşmayı imzalamaya yakın" dedi tarih verdi 1

TRUMP: "İRAN ANLAŞMAYI İMZALAMAYA YAKIN"

Trump, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği ve satın almayacağı, zenginleştirilmiş uranyumu da ABD'ye teslim edeceğini söyledi. Trump, şu ifadeleri kullandı;

"NÜKLEER SİLAH EDİNMEYECEK, SATIN ALMAYACAKLAR"

"İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı. İran ile müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir. İran anlaşma belgelerini imzalamaya yakın.

ABD Başkanı Trump İran açıklaması: "Anlaşmayı imzalamaya yakın" dedi tarih verdi 2

"URANYUMU İRAN'A GİDİP ALACAĞIZ"

İran'ın uranyumunu yakında alacağız. Zenginleştirilmiş uranyumu gidip İran'dan alacağız.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
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