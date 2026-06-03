ABD Başkanı Trump İran açıklaması: "Anlaşmayı imzalamaya yakın" dedi tarih verdi

Şubat ayında başlayan ABD-İran savaşında barışa yönelik kritik açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmayı imzalmaya çok yakın olduğunu belirterek anlaşma koşullarının detaylarını verdi.
Trump, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği ve satın almayacağı, zenginleştirilmiş uranyumu da ABD'ye teslim edeceğini söyledi. Trump, şu ifadeleri kullandı;
"İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı. İran ile müzakereler bu hafta sonu gerçekleşebilir. İran anlaşma belgelerini imzalamaya yakın.
İran'ın uranyumunu yakında alacağız. Zenginleştirilmiş uranyumu gidip İran'dan alacağız.
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