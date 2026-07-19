Hakkari'de otomobiller çarpıştı; 2'si ağır 7 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Hakkari-Van kara yolunun Depin yolu üzerindeki Serisolan mevkisinde meydana geldi. Depin istikametinden kent merkezine seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile karşı yönden gelen 01 HY 283 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, belediye, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır