Trump "İran sözünü tutmadı" deyip rest çekti: "Cehenneme gönderilecektir"

ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkes kararı alınmış ve taraflar Pakistan'da masaya oturmuştu. Dünya bu görüşmelerden kalıcı ateşkes kararının çıkmasını beklerken, yaklaşık 21 saat süren görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: "HÜRMÜZ SÖZÜNÜ TUTMADILAR"

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili verdiği sözü tutmadığını aktardı ve "Bu durum birçok ülke için karmaşa ve acıya neden oldu. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her yasayı ihlal ediyorlar.

"İRAN'IN BOĞAZA DÖŞEDİĞİ MAYINLARI İMHA ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Su yolunu hızlı şekilde açma sürecine başlamaları iyi olur. İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"CEHENNEME GÖNDERECEĞİZ"

Trump ayrıca İran'a yönelik tehditkar bir dil kullandı. Trump, "Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehenneme gönderilecektir. İran, nükleer hırsları yüzünden ülkelerini zaten harap eden bu durumu nasıl bitireceğini herkesten iyi biliyor. Donanmaları gitti, Hava Kuvvetleri gitti, Uçaksavar ve Radarları işe yaramaz halde, Humeyni ve "liderlerinin" çoğu öldü. Abluka kısa süre içinde başlayacaktır. Diğer ülkeler de bu Ablukaya dahil olacaklar. İran'ın bu yasadışı şantaj eyleminden kâr etmesine izin verilmeyecektir. Para istiyorlar ve daha da önemlisi nükleer istiyorlar. Tamamen tetikte ve hazırız. Ordumuz İran'dan geriye kalan o az bir kısmı da bitirecek" açıklamasını yaptı.