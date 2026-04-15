ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum" dedi.

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a karşı saldırılarını ve barış müzakereleriyle ilgili sürecin gidişatını değerlendirdi.

"BİTMEYE ÇOK YAKIN"

İran'la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTİYORLAR"

Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar." dedi.

Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını ileri sürdü.

Trump, "Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz." diye ekledi.

ABD Başkanı Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

