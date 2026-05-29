Eskişehir’de akaryakıt istasyonunun arkasında gerçekleşen araç yangını korkuttu

Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonunun arkasında hareket halindeki otomobilde şase kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli erkek şahsın idaresindeki 03 EK 395 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmında şase kaynaklı yangın çıktı. Otomobilden yükselen dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ayrıca, muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi amacıyla aracın aküsü çıkarıldı ve çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. Bir akaryakıt istasyonunun arkasında gerçekleşen olay, maddi hasarla atlatıldı.

Kaynak: İHA

