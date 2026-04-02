ABD Başkanı Trump: "İran’ın çok geç olmadan bir anlaşma yapmasının zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında açıklamada bulundu.



"EN YÜKSEK KÖPRÜLERİ YIKILIYOR"

Trump, İran’ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan ve ülkenin en yüksek köprüsü olarak bilinen B1 Köprüsü’ne yönelik saldırı anlarını ait görüntüyü paylaşarak, "İran’ın en yüksek köprüsü yıkılıyor ve bir daha asla kullanılamayacak. Daha fazlası yakında. İran’ın çok geç olmadan bir anlaşma yapmasının zamanı geldi. Aksi halde, büyük bir ülke olma potansiyeline sahip bu ülkeden geriye hiçbir şey kalmayacak" dedi.

"ÇOK SERT DARBELER İNDİRECEĞİZ"

Trump, ulusa sesleniş konuşmasında da çok sert mesajlar vermişti. İran operasyonunun bir süre daha devam edeceğinin altını çizen Trump, "Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca İran’a çok sert darbeler indireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Şimdiye dek herhangi bir anlaşma yapılmadığını hatırlatan Trump, "Ama biz kilit hedeflere ulaştık. Eğer anlaşma olmazsa, her bir elektrik santralini çok sert ve muhtemelen eş zamanlı olarak vuracağız. En kolay hedef olmasına rağmen henüz petrol tesislerini vurmadık; çünkü bu onlara hayatta kalma ya da yeniden inşa için ufacık bile bir şans bırakmazdı. Ama istersek vurabiliriz ve anında yok olurlar. Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Uçaksavar teçhizatları yok. Radarları yüzde yüz imha edildi. Askeri güç olarak durdurulamaz durumdayız" şeklinde konuşmuştu.

