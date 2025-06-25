ABD Başkanı Trump, İran saldırısının detaylarını açıkladı! B-2'lere denizaltından ateşlenen o silahlar eşlik etti

ABD Başkanı Donald Trump NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"12 GÜN SÜREN SAVAŞI SONA ERDİRDİK"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"12 gün süren savaşı sona erdirdik, tarihi zafer. Tarihi bir anlaşma imzaladık. İran'ın nükleer silahlarının olmaması gerekiyor. İran artık savaşamaz. İsrail ve İran'ın yeniden birbirlerine saldıracaklarını düşünmüyorum."

"BİZE ÖNCEDEN HABER VERDİLER"

"Bize önceden haber verdiler. Saat 01.00 uygun mu dediler. Üst model 14 füze gönderildi, hepsi bizim ekipmanlarımız tarafımızdan düşürüldü. Bir mermi ile bir mermiyi düşürmek gibi. Çok da şaşırmadılar."

"CNN, NEW YORK TIMES YALANCI"

"İran'ın Katar'daki üslerimize saldırısında İran saldırıyı haber verdi. Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı. İran'ın nükleer tesisleri büyük bir yıkıma uğradı. Dünyada hiç kimse bu muazzam saldırıyı gerçekleştiremezdi. Yalancı CNN burada onları da biliyorum kimse seyretmiyor zaten yalan söylüyorlar New York Times da öyle. İran, nükleer tesislerinin ağır hasar aldığını söylüyor. Bu sahte raporlar, sahte haberler batan New York Times’tan geliyor. Ben olmasam onları okuyan da yoktu. Fordo nükleer tesisini yok ettik, onlar aksini iddia etse de, zamanımı harcıyorlar. Tesisin yok olması da yazık oldu, kahraman dahi pilotlarımızı kutlarım."

"TOPLAYACAĞIMIZ PARA SİLAHA HARCANACAK"

"Şimdi artık yüzde 5 diliminde bir NATO harcaması yapılacak. 20 yıldır bunun olmasını söylüyordum. Harcamaların müttefikler arasında adil olması gerekiyor. Tarihi bir dönüm noktasındayız. NATO harcamalarının yüzde 5 seviyesine çekilmesi kuralını evet, ben başardım. Avrupa artık güvenliklerini sağlamak için daha çok sorumluluk alacaktır. Ukrayna'daki şehirler vuruluyor. İnsanların ölmemesi gerekiyor. Bu durdurulmalı. Onlarca kez bunu söyledim. Toplayacağımız para silaha harcanacak. Bu silahlar da ABD malı olacak. Çünkü dünyadaki en iyi silahları biz yapıyoruz."

"DENİZALTIDAN FÜZELER FIRLATTIK"

"Nükleer tesisler yok edildi. Tesisin yok olmasına yazık oldu, pilotlar iyi iş yaptı. Hiroşima'da da savaş böyle bitti. Bu yalan haberlerin yanında pilotlarımızı tebrik etmeniz gerekiyor çok iyi iş çıkardılar. Nükleer tesisler yok edildi. Tesisin yok olmasına yazık oldu, pilotlar iyi iş yaptı. Hiroşima'da da savaş böyle bitti. Bütün tesisin yok edildiğini biliyorum. Tesislerin zarar aldığını İran da söylüyor. Ayrıca denizaltımız da bölgedeydi. 400 km uzaklıktan 30 Tomahawk füzesi ateşledik hepsi yan yana düştüler. Fordo tamamen yok edildi. B-2 savaş uçaklarımız ABD'den kalktı 36 saat uçtuktan sonra geri döndü. F-35 savaş uçaklarımız, çok sayıda tanker uçağımız da operasyona katıldı."

"DIŞARI TAŞIYAMADILAR"

"İnanılmaz bir askeri başarı. Nükleere ait hiçbir şey kalmadı. Çok harika bir operasyon olduğundan söyleyebiliriz. Çok tecrübeli generallerimiz var. İsrail ve İran çok yorgun. İkisini de iyi tanıyorum. Artık savaşamazlar. Vahşice savaştılar. Artık evlerine dönmekten mutlu olacaklar. Yeniden başlayabilirler. Önemli bir işaret. Bildiğiniz gibi. İran az da olsa ateşkesi ihlal etti. İsrail’in 52 uçağı havadaydı. ‘Geri döndürmeniz lazım’ dedim. Hiçbir şey yapmadan geri döndürdüler. Savaşın nükleer tesisleri bombaladığımızda bittiğini düşünüyorum."

(İran'ın uranyumu taşıdığı iddiası) "O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar"

"PUTİN 'YARDIMCI OLABİLİR MİYİM?' DEDİ

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen gün ‘İran konusundan yardımcı olabilir miyim’ dedi. ‘Rusya konusunda yardımcı olabilirsin’ dedim. Kendisini yanlış yönlendirilmiş bir kişi olduğunu düşünüyorum. Kolayca çözebileceğimi düşünüyorum. Sizle anlaşmamı sağla dedim, bunu yapacağını düşünüyorum" dedi."



"İRAN İLE BELKİ ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

"İran’la önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Belki bir anlaşma imzalayacağız. Onlarla anlaşma yapıp yapmak umurumda değil, nükleer istemiyoruz" dedi.

"PUTİN ÇOK ZOR BİRİ"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu savaşı sona erdirmeli. İnsanlar görülmemiş seviyede ölüyorlar. Putin çok zor biri ve Zelenskiy ile sorunlar yaşadım. Diğer savaşlardan daha zor. Bir savaşı 12 günde sona erdirdik. Ruanda ve Kongo’yu bitirdik. Ama en önemlisi Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmayı engelledik. Nükleer savaşı engelledik"