ABD Başkanı Trump İsrail'de: Konuşma öncesi 2,5 dakika ayakta alkışlandı!

ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail parlamentosu Knesset'te konuşma yapmak için kürsüye çıktı. İsrailli milletvekilleri, Trump'ı 2,5 dakika boyunca ayakta alkışladı.

"BU, YENİ ORTA DOĞU'NUN TARİHİ ŞAFAĞI"

İsrailli milletvekilleri önce Trump'ı, daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Trump'ın sızan konuşma metnine göre "Bu, yeni Orta Doğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer.

"BARIŞ VE REFAHIN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ"

Amerika sizinle birlikte bu iki ebedi yemini ediyor: Asla unutma ve bir daha olmasına asla izin verme. İsrail silah gücüyle kazanılabilecek her şeyi kazandı." dedi.

Trump ayrıca konuşmasında, "Savaş alanında teröristlere karşı kazanılan bu zaferleri, tüm Orta Doğu için barış ve refahın en büyük ödülü haline getirmenin zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Nefes