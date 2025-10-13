HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump İsrail'de: Konuşma öncesi 2,5 dakika ayakta alkışlandı!

ABD Başkanı Donald Trump Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı. 3 saat sürecek ziyaret öncesi Knesset'te konuşma yapması beklenen Trump, konuşması öncesi 2,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

ABD Başkanı Trump İsrail'de: Konuşma öncesi 2,5 dakika ayakta alkışlandı!
Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail parlamentosu Knesset'te konuşma yapmak için kürsüye çıktı. İsrailli milletvekilleri, Trump'ı 2,5 dakika boyunca ayakta alkışladı.

ABD Başkanı Trump İsrail de: Konuşma öncesi 2,5 dakika ayakta alkışlandı! 1

"BU, YENİ ORTA DOĞU'NUN TARİHİ ŞAFAĞI"

İsrailli milletvekilleri önce Trump'ı, daha sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Trump'ın sızan konuşma metnine göre "Bu, yeni Orta Doğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer.

"BARIŞ VE REFAHIN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ"

Amerika sizinle birlikte bu iki ebedi yemini ediyor: Asla unutma ve bir daha olmasına asla izin verme. İsrail silah gücüyle kazanılabilecek her şeyi kazandı." dedi.

Trump ayrıca konuşmasında, "Savaş alanında teröristlere karşı kazanılan bu zaferleri, tüm Orta Doğu için barış ve refahın en büyük ödülü haline getirmenin zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Nefes

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, bu hafta yeni ürünlerini tanıtabilirApple, bu hafta yeni ürünlerini tanıtabilir
Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıElektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İsrail abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.