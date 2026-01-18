HABER

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Devam eden operasyonlarda YPG/SDG'nin kontrolündeki Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde kontrol tamamen sağlandı. 483 terör örgütü üyesi teslim olmak için iletişime geçerken 181'i teslim oldu. İlçe stratejik olarak önemli bir noktada bulunmasıyla biliniyor. Bölgede çatışma devam ediyor.

Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi.

Suriye ordusu Tabka da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi 1

STRATEJİK İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.

Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST TESLİM OLDU

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

Suriye ordusu Tabka da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi 2

İŞGAL BÖLGELERİNDE ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan, terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

