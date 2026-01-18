HABER

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye ordusu terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonlar sonucu Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Rakka iline bağlı Tabka'nın kontrolünü ele geçirmişti. Bölgeden kan donduran görüntüler geldi. Teröristler Tabka'dan çekilirken, hapishanedeki esirleri infaz etti. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'ye yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Askeri birlikler son olarak Tabka şehrini çevrelemiş ve buraya giriş yapmıştı.

TABKA'NIN KONTROLÜ SURİYE ORDUSUNA GEÇTİ

Terör örgütüne karşı yapılan opearasyonlar sonucu Tabka'nın kontrolü Suriye ordusuna geçmişti. Tabka'da bulunan terör örgütü YPG/SDG üyeleri bölgedne çıkartılırken, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.

181 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

TERÖRİSTLER HAPİSHANEDEKİ ESİRLERİ İNFAZ ETTİ

Öte yandan bölgeden kan donduran görüntüler de geldi. Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Rakka iline bağlı Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bir caddede park halinde bulunan bomba yüklü aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgede güvenlik taramalarının sürdüğü belirtilerek vatandaşlardan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve durumu derhal kentte konuşlu İçişleri Bakanlığı birimlerine bildirmeleri istendi.

Suriye ordusu dün Deyr Hafir ve Meskene kentleri ile Halep’in doğu kırsalındaki 34 köy ve beldede kontrolü sağladığını, terör örgütü YPG/SDG mensubu yüzlerce kişinin de orduya teslim olduğunu açıklamıştı.

