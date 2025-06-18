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ABD Başkanı Trump'tan İran'a açık tehdit! "İran'ı vurmayacağımızı söyleyemem"

ABD Başkan Donald Trump, İsrail-İran gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamalar ile gerilimin dozunu daha da artırdı. İran'ı açık şekilde tehdit eden Trump, "ABD'nin İran'ı vurmayacağını söyleyemem" dedi. Trump ayrıca "Beyaz Saray'a gelmelerini teklif ettim. Bu büyük bir adımdı ama atmadılar. Şu anda ne olur bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran tarafından yıllardır tehdit edildiklerini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'tan İran'a açık tehdit! "İran'ı vurmayacağımızı söyleyemem"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından çıkan gerilimde 6'ncı gün yaşanıyor. İki taraftan da her gün onlarca füze fırlatılırken, dünya kamuoyu da buradaki gerilimi yakından takip ediyor.

Özellikle Trump gün aşırı yaptığı açıklamalar ile gerilimin boyutunu tırmandırırken, bugün de İran'a yönelik açık bir tehdit geldi.

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"ABD'NİN İRAN'I VURMAYACAĞINI SÖYLEYEMEM"

"ABD'nin İran'ı vurmayacağını söyleyemem" diyen Trum, "Beyaz Saray'a gelmelerini teklif ettim. Bu büyük bir adımdı ama atmadılar. Şu anda ne olur bilmiyorum. Hava savunmalarını olduğu gibi havaya uçurduk ortadan kaldırdık" şeklinde konuştu.

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"HENÜZ HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK AMA ÇOK FAZLA YOL KATETTİK"

Putin ile görüştüklerini aktaran Trump, "Dün Putin'le konuştum ve arabuluculukta bana yardımcı olabileceğini söyledi. Çok fazla insan öldü. Ukrayna-Rusya savaşında raporlanandan daha fazla insan öldüğünü düşünüyoruz. Koşulsuz şartsız teslim olmalarını istiyoruz, artık yapmazlarsa tesislerini havaya uçuracağız. Çok fazla ihtimal var. Henüz hiçbir şey kazanmadık ama çok fazla yol katettik" ifadelerini kullandı.

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"İRAN TARAFINDAN YILLARDIR TEHDİT EDİLİYORUZ"

Trump açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Burada düşmanca bir ülkenin nükleer silahlara ulaşma isteğini görüyoruz. İran tarafından yıllardır tehdit ediliyoruz. Gelecek hafta önemli olacak. Belki bir haftadan kısa bir süre içerisinde ne olduğunu göreceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi"

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump abd
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