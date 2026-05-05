ABD Başkanı Trump'tan İran'a "beyaz bayrağı sallayın" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük oranda "yok ettiklerini" savunarak, "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen okullarda spor yarışmalarının yapılmasına ilişkin etkinlikte, İran gündemini değerlendirdi.

"ÇATIŞMANIN İÇİNDEYİZ"

ABD ile İran arasındaki gerilimi tanımlamak için bazen "savaş" ifadesini kullanan Trump, "Şu anda küçük çaplı bir çatışmanın içindeyiz. Ben buna 'çatışma' diyorum." dedi.

Trump, İran'ın kazanmak için hiç şansının olmadığını savunarak, bunun Tahran yönetimi tarafından da bilindiğini ve İranlıların görüşmelerde kendilerine bunu söylediğini ileri sürdü.

İran ordusuna ait 159 gemiyi batırdıklarını, onlarca başka hava ve deniz aracını vurduklarını ve çok sayıda askeri tesisi hedef aldıklarını aktaran Trump, İran'ın elindeki savaş kabiliyetinin çok yetersiz bir seviyede olduğunu savundu.

Trump, "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor." diye konuştu.

"İRAN BİZİMLE ANLAŞMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı, önceki açıklamalarına benzer şekilde, İran'ın kendileriyle anlaşmak istediğini ve bunun Tahran için en doğru adım olacağını savundu.

İran’ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol satışı yapamadığı için ekonomisinin "bitmiş" durumda ve finansal sistemlerinin çökmeye yakın olduğunu ileri süren Trump, "İranlılar artık akıllıca olan şeyi yapmalılar. Artık gidip insanları öldürmek istemiyorum." dedi.

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini, yoksa sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın tehlikeye gireceğini savunarak, "Eğer İran, nükleer silaha sahip olsaydı bugün belki de burada olamazdık." diye konuştu.

İran'ın kısa süre önce nükleer silaha sahip olabilmek için, şimdi ise hayatta kalmak için çalıştığını ifade eden Trump, geçen yaz İran'ın nükleer tesislerine düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, İran'a yönelik bu kararlarından dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

TRUMP İLE Şİ GÖRÜŞECEK

Yakında yapacağı Çin ziyaretinden ne beklediği yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok iyi anlaştığını ve Pekin ziyaretinde, İran gündemine dair tüm meseleleri de ele alacaklarını kaydetti.

Çin'in kendilerine saygı duyduğunu ve İran konusunda nasıl bir tavır takınmaları gerektiği konusunu görüşeceklerini ifade eden Trump, "Çin, bize bu konuda meydan okumadı." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: AA

