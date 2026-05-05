HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın açıklaması sonrası İsrail harekete geçti! "Hepsini doğuya sevk etmeye hazırız"

ABD-İran arasında müzakerelerin tıkanması sonrasında ABD Başkanı Trump, İran ile savaşın 3 hafta daha sürebileceğini ifade etmişti. İsrail'de görevi devralan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Omer Tischler, İran konusunda yaşananları yakından izlediklerini belirterek gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazır olduklarını iddia etti.

Trump'ın açıklaması sonrası İsrail harekete geçti! "Hepsini doğuya sevk etmeye hazırız"

The Times of Israel'in haberine göre, Tischler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için düzenlenen devir teslim töreninde konuştu.

"TÜM KUVVETLERİ SEVK ETMEYE HAZIRIZ"

İsrail ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığını Tomer Bar'dan devralan ve 4 yıl görevde kalması beklenen Tischler, "İran'da olan biteni yakından izliyoruz ve gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya sevk etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump ın açıklaması sonrası İsrail harekete geçti! "Hepsini doğuya sevk etmeye hazırız" 1

Öte yandan törende konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, İran'ın İsrail'i hedef alması durumunda "güçlü yanıt vermeye hazır" olduklarını söyledi.

Zamir, İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

"SAVAŞ 3 HAFTA DAHA SÜREBİLİR"

Trump "İran ile savaş 3 hafta daha sürebilir. 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdık" dedi.

Trump ın açıklaması sonrası İsrail harekete geçti! "Hepsini doğuya sevk etmeye hazırız" 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "Beyaz bayrağı sallayın"Trump: "Beyaz bayrağı sallayın"
Siber Güvenlik Kurulu toplandı! İşte öne çıkan başlıklarSiber Güvenlik Kurulu toplandı! İşte öne çıkan başlıklar

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Emekli ve memur zammı için 'en kötü ihtimal' deyip rakam verdi

Emekli ve memur zammı için 'en kötü ihtimal' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.