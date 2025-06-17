ABD Başkanı Trump'tan kritik çağrı! "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli"

İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"HERKES DERHAL TEHLİYE EDİLMELİ"

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

G7 Liderler Zirvesi için Kanada'da bulunan Trump, son açıklamasında, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." ifadesine yer vermişti.

(AA)