ABD Başkanı Trump'tan Maduro açıklaması: "Benim dansımı taklit etti, ben kralım"

ABD'nin Venezuela Delvet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, "Maduro benim dansımı taklit etti. Venezuela operasyonu inanılmazdı, kimse benzer bir operasyon yapamazdı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım" dedi.

Metin Yamaner

ABD'nin operasyonuyla eşiyle birlikte ülkesinden kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro, dün New York'ta ilk duruşmasına çıkmış ve dava Mart ayında ertelenmişti. ABD Başkanı Trump operasyonun ardından yeni açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ BİR OPERASYONDU"

Trump, "Taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu. Bu adamdan yıllarca çok çektiler, Venezuela için çok mutluyum. Dünyanın en büyük güçlü ve korkunç bir ordusuna sahibiz." dedi.

"BEN KRALIM"

Trump, "Vahşi bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü. İnsanlara işkence yaptı. Şuanda radikal solcular insanlara para veriyor. Parayla alınmış insanların kim olduğunu anlıyorsunuz. Çok kaliteli printerlerdan basılmış 'Maduro'ya özgürlük' pankartlarıyla sokağa çıkıyorlar. Bizim de bu kadar iyi pankart yapanlara ihtiyacımız var. Kim yapıyorsa bunu işe almak istiyorum. Şuanda bu pankartları yapan kişileri bulmak ve Cumhuriyetçi partiye almak istiyorum. ABD bir şeyi daha başardı. Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım. Kimse benim kadar Boeing uçağı satmadı. Tüm satışlara bakın. Kimse benim kadar satamadı. F-35'lerin yapımı da çok uzun sürüyor. Hindistan 68 Apache helikopteri sipariş etti. " ifadelerini kullandı.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

