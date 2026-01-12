HABER

ABD Başkanı Trump'tan olay paylaşım! 'Venezuela'nın geçici başkanıyım'

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya yönelik çarpıcı açıklamaları sürerken sosyal medya platformundan olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. Kendisini Venezeuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Trump'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı son paylaşımda kendisini "Venezuela Geçici Başkanı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump tan olay paylaşım! Venezuela nın geçici başkanıyım 1

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem yarattı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump tan olay paylaşım! Venezuela nın geçici başkanıyım 2

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız' Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Venezuela Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
