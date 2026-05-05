ABD Başkanı Trump'tan savaş çıkışı: "3 hafta daha sürebilir"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonucu Orta Doğu'da savaş patlak vermişti. Taraflar savaşta ateşkese giderken, müzakere masasından barış çıkmamıştı.

Dünya barışa odaklanmışken, yaşanan bu gelişme tekrar tedirginliği artırmış; tarafların karşılıklı tehditleri ise 'savaşın tekrar başlayabileceği' yorumlarını gündeme getirmişti.

İRAN, BAE'YE SALDIRMIŞTI

Tüm bunların ışığında İran dün Birleşik Arap Emirliklerini hedef almıştı. Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nin İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alındığı aktarılmıştı.

TRUMP: "İRAN İLE SAVAŞ 3 HAFTA UZAYABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada savaş çıkışı yaptı. Trump, İran ile savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi ve İran'a ait 8 küçük sürat teknesini yok ettiklerini duyurdu.

"YAPMAMIZ GEREKEN İŞLERİN ÇOĞUNU HALLETTİK"

Trump, "Yapmamız gereken işlerin çoğunu hallettik; muhtemelen iki hafta belki de üç hafta daha sürer. Ve zaman bizim için çok önemli değil" ifadelerini kullandı.