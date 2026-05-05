SON DAKİKA | Romanya'da hükümet düştü!

Son dakika haberi: Romanya parlamentosu, Salı günü hükümetine karşı güvensizlik oyu vererek merkez sağcı Başbakan Ilie Bolojan’ı görevden aldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Oylama öncesinde yapılan gergin tartışma sırasında Bolojan, “Bu güvensizlik önergesi yanlış, alaycı ve yapaydır” diye yakındı.

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), güvensizlik oylamasının başarısında belirleyici bir rol oynadı.

Bükreş'in sert kemer sıkma politikalarından bıkmış olan grup, geçen ay Bolojan'ın Ulusal Liberal Partisi liderliğindeki hükümetten çekildi ve başbakanı görevden almak için aşırı sağcı Romanyalılar Birliği İttifakı ile işbirliği yapacaklarını açıkladı.