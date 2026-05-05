Kayseri’de tırın lastiklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya kara yolu Mimarsinan mevkiinde meydana gelen olayda, M.Y. idaresindeki tırda takılı olan mıcır tozu yüklü dorsenin lastiklerinde yangın çıktı. Şoför durumu fark edip aracı güvenlik şeridine çekerken, uygulama noktasında bulunan polislerde yangın tüpü ile müdahale ederek büyümesini engelledi. Ekipler yolda da güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de lastiklerde çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Tırda da maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

