HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın ABD’nin girişimlerine minnet göstermediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, “ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti” ifadelerini kullandı.

Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Trump, “Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı” dedi.

Trump, asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını vurgulayarak, “Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa, Rusya'dan petrol almaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını aktaran Trump, Biden'ın Ukrayna'ya her şeyi ücretsiz verdiğini bildirdi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kocaeli! Üstünde uyuşturucu çıktı, tutuklandıYer: Kocaeli! Üstünde uyuşturucu çıktı, tutuklandı
Yer: Muğla! Hortum paniğiYer: Muğla! Hortum paniği

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

İmralı ziyaretinde Öcalan'a sorulacak ilk soru belli oldu!

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Kiracısı başına dert oldu! Çözümü "İki evim var" deyip açıkladı

Kiracısı başına dert oldu! Çözümü "İki evim var" deyip açıkladı

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

Talep oraya kayıyor! Sil baştan değişti, bir bir satıyorlar

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.