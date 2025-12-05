Adliye skandalında yeni perde! Kayınvalideden çarpıcı iddia: "Tehdit ediliyordu"

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun skandalında geçen her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Çiğdem Yılmaz, skandalla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EŞİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNMÜŞ

Ekol TV yayınına bağlanan Yılmaz, soruşturmanın merkezinde yer alan adli emanet görevlisi Erdal Timurtaş’ın eşinin kendisinin okul arkadaşı olduğunu ve sosyal medyadan takipleştiklerini söyledi. Erdal Timurtaş’ın, değerli metalleri siyah poşetlerle adliyeden çıkarıp ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı belirtilmişti. Yılmaz, olayla ilgili servis edilen fotoğraflarda, Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş’ın yüzünü görünce büyük şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Gazeteci Çiğdem Yılmaz, adlî emanet skandalının kilit ismi Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş’ın eski sınıf arkadaşı olduğunu, sosyal medyada dahi iletişimin sürdüğünü anlattı.

EŞİNİN İKİZ KARDEŞİ KONUŞTU

Çiğdem Yılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın İngiltere'de yaşayan bir ikiz kız kardeşi var. Fotoğrafı gördükten sonra Esma Timurtaş’ın İngiltere’de yaşayan ikiz kardeşine ulaştığını belirten Yılmaz, olayla ilgili ikiz kardeşten aldığı yanıtı paylaştı. Yılmaz, "Biz de şaşkınız, ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğim Erdal böyle biri değil. Yapmaz yapmaz” yanıtını aldığını ifade etti.

MADDİ DURUMLARI İYİYMİŞ

Yılmaz, Timurtaş çiftinin yakın zamanda İngiltere'ye tatile gittiklerini belirtti. Gazeteci, yaşananların ardından Esma Timurtaş'ın sosyal medya hesaplarını kapattığını fark ettiklerini söyledi. Çiftin maddi durumlarının iyi göründüğünü ve sık sık tatile gittiklerini belirten Yılmaz, olaydan sonra Esma Timurtaş'ın annesi Ayşe Timurtaş ile konuştuğunu açıkladı.

ANNEDEN YENİ İDDİA: “TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN GİTTİ”

Gazeteci Çiğdem Yılmaz, adlî emanet görevlisi Erdal Timurtaş’ın kayınvalidesi ve eşi Esma Timurtaş’ın annesi Ayşe Timurtaş’ın skandalla ilgili önemli bir iddiada bulunduğunu aktardı. Yılmaz, Anne Ayşe Timurtaş'ın "Edral tehdit edildiğini söyledi. Tehdit edildiği için gitti" dediğini belirterek, kayıp altın ve gümüş skandalına yeni bir boyut kattı.