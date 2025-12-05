HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Piyasaya süreceklerdi: 83 bin sentetik ecza ele geçirildi

Manisa polisi, Turgutlu’da düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi yakalarken, işyeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda sentetik ecza ile esrar ele geçirdi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyasaya süreceklerdi: 83 bin sentetik ecza ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu NSM Büro Amirliği, Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürüttüğü sokak çalışmaları kapsamında A.Z. (27) ve E.A. (29) isimli şüpheliler yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLMİŞ

Şüphelilerin işyerleri, ikametleri ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 83 bin 350 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 4 adet 9.19 fişek ile 11 bin 400 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Piyasaya süreceklerdi: 83 bin sentetik ecza ele geçirildi 1

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan iki şüpheli, TCK 188 kapsamında sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

(İHA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte 'kaynak' yapan 32 sürücüye 69 bin TL cezaTrafikte 'kaynak' yapan 32 sürücüye 69 bin TL ceza
Siber dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklamaSiber dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa kaçakçılık hap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.