Piyasaya süreceklerdi: 83 bin sentetik ecza ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu NSM Büro Amirliği, Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürüttüğü sokak çalışmaları kapsamında A.Z. (27) ve E.A. (29) isimli şüpheliler yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLMİŞ

Şüphelilerin işyerleri, ikametleri ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 83 bin 350 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 4 adet 9.19 fişek ile 11 bin 400 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan iki şüpheli, TCK 188 kapsamında sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...