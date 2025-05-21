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ABD Başkanı Trump: "Yeni savunma sistemimiz Altın Kubbe'yi kuruyoruz. İsrail'in demir kubbesinden daha iyi olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni savunma sistemi Altın Kubbe'yi Oval Ofis'teki bir toplantıyla tanıttı. Trump, "Uzaydan gelen füzeleri bile engelleyecek. İsrail'in demir kubbesinden daha iyisi olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: "Yeni savunma sistemimiz Altın Kubbe'yi kuruyoruz. İsrail'in demir kubbesinden daha iyi olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma mimarisini inşa edeceklerini duyurdu. Trump, Altın Kubbe'nin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanacağını ve toplam maliyetinin 175 milyar dolar civarında olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, uzun süredir bahsettiği Altın Kubbe savunma sistemiyle ilgili duyurusunu yaptı. Trump, "Altın Kubbe'yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacak." şeklinde konuştu.

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" 3 YILA KALMADAN HAZIR OLACAK"

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtti.

Trump, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." dedi.

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"UZAYDAN BİLE FIRLATILAN FÜZELERİ ÖNLEME KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK"

ABD'nin birçok füze savunma sistemine sahip olduğunu, ancak bu tür bir "komple savunma sistemine" her zaman ihtiyacı olduğunu anlatan Trump, daha önceki bazı başkanların da bu tür bir savunma mimarisi yapmak istediklerini, ancak teknolojik olarak bugün bunun mümkün hale geldiğini söyledi.

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"Altın Kubbe tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak. Bugüne kadar inşa edilmiş en iyi sisteme sahip olacağız." diyen Trump, daha önce İsrail'e kendi "Demir Kubbe" sistemini yapmasına yardım ettiklerini de hatırlattı.

"TÜM FÜZELER HAVADA İMHA EDİLECEK"

Trump, "Bugün ise bundan çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz. Hipersonik füzeler, balistik füzeler ve gelişmiş seyir füzeleri de dahil olmak üzere hepsi havada imha edilecek." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı, sistemin inşası için bu mali yılda ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
füze abd savunma
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