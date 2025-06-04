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ABD bu haberle çalkalanıyor: Trump'ın malikanesine girmeye çalıştı! Amacı ise şaşkına çeviriyor...

ABD, Başkan Donald Trump'ın evine girerek torunuyla evlenme amacı taşıyan adamı konuşuyor. Trump'ın malikanesine girmeye çalışırken yakalanan 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes'in ifadesinde, Trump'ın evine 'İncil'i yaymak ve Trump'ın 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

ABD bu haberle çalkalanıyor: Trump'ın malikanesine girmeye çalıştı! Amacı ise şaşkına çeviriyor...
Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinde sıradışı bir olay gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası yakalanan şahsın malikaneye giriş amacı ise ABD çapında gündem oldu. İşte haberin tüm detayları!

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'İNCİL'İ YAYMAK' VE TRUMP'IN TORUNUYLA EVLENMEK İSTİYORMUŞ

NTV'de yer alan habere göre, ABD’de eski ve mevcut devlet başkanlarını korumakla yükümlü olan Gizli Servis, 3 Haziran Salı sabahı Başkan Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’nun duvarından atlamaya çalışan bir adamın gözaltına alındığını açıkladı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes isimli şüpheli, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Trump’a “İncil’i yaymak” ve 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek için malikaneye girmek istediğini söyledi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Fox News haber sitesinin aktardığına göre, Palm Beach Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Reyes, yılbaşında da yasadışı bir şekilde Mar-a-Lago'ya girmeye çalıştıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Reyes, ilk olarak “izinsiz girme” suçundan gözaltına alındı ve kendisine bin dolar kefalet hakkı tanındı. Palm Beach Şerif Ofisi’nin kayıtlarına göre, şüphelinin kefalet ücreti daha sonra 50 bin dolara çıkarıldı. Olayın yaşandığı sırada Başkan Trump’ın başkent Washington DC’de olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd trump
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